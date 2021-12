Marianella elogia Ibrahimovic: “Fa la differenza, Pioli ha un merito”

Il noto giornalista Massimo Marianella, intervenuto a Sky sport 24, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del fatto che faccia la differenza ancora in Serie A.

Inoltre, ha parlato anche dei meriti di Stefano Pioli per aver gestito benissimo l’attaccante svedese.

Marianella, Milan, Ibrahimovic

Di seguito le sue parole:

“Grande rispetto per il momento di Ibrahimovic. Si pensava che il rinnovo fosse stato fatto per gratitudine e invece lui fa ancora la differenza in Serie A e forse anche in Europa. Pioli è stato bravissimo a gestirlo, non era facile. Lo ha convinto che a volte può essere utile anche dalla panchina. La gestione mentale non era semplice e invece l’ha trasforta in carica. E’ sempre un giocatore imprescindibile per quello che dà a tutti i livelli”.