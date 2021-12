Mercato, possibile colpo in attacco: tutto gira intorno a Pellegri

Il Milan a gennaio proverà a mettere a segno diversi colpi. Non solo in difesa, ma soprattutto in attacco dove l’ago della bilancia resta Pellegri.

L’attaccante di proprietà del Monaco potrebbe partire. A gennaio Maldini potrebbe trovare, in accordo con i francesi, un club a cui girare in prestito il giovane attaccante.

Pellegri Milan Mercato

In tal senso, i rossoneri andrebbero a rimpiazzare Pellegri con un nuovo attaccante. Secondo Calciomercato.com, i nomi in lista sono tanti.

Julian Alvarez e Augustin Alvarez hanno già avuto contatti con la società rossonera, mentre perde quota l’idea Lacazette dopo che l’Arsenal ha messo fuori rosa Aubameyang.

Insomma, la dirigenza del Milan ha le idee chiare, la coperta in attacco è corta e Maldini è pronto a cogliere al volo le occasioni di mercato.