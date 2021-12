Messias: “Fondamentale una cosa contro il Napoli! Problemi? Vi dico la mia”

Junior Messias è intervenuto ai microfoni di Milan Tv e di DAZN nel prepartita di Milan-Napoli.

Il trequartista brasiliano ha detto la sua sul momento non al top dei rossoneri, tranquillizzando l’ambiente:

Sulla partita: “Ci vuole la qualità ma l’approccio è fondamentale. Io non vedo nessun problema, tutte le squadre passano dei momenti non eccezionali. Abbiamo lavorato bene, siamo pronti per la partita. Sarà importantissimo l’atteggiamento, bisogna essere cattivi per vincere. Chi farà più attenzione porterà i punti a casa”.