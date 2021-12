Messias: “Le altre squadre lo fanno sempre contro il Milan!”

Junior Walter Messias, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milan TV, ha parlato del momento dei rossoneri e del suo lungo recupero dall’infortunio. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla squadra:

“Possiamo pensare in grande. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, forte”.

Sul match contro il Liverpool:

“Sapevamo che era un partita difficile, vincere contro loro non è mai facile. Abbiamo fatto di tutto per portare a casa la vittoria, ma ora dobbiamo guardare avanti e continuare a giocare come stiamo facendo”.

Sulle due partite giocate in Champions:

Messias, Udinese, Champions

“È stata una bella esperienza, ho giocato contro due top club che hanno fatto strada in Champions. È un’esperienza che porterò sempre con me”.

Sul suo rientro:

“Le lesioni, unite al ritardo di preparazione fisica ed atletica, hanno ritardato il mio rientro, ma lo staff mi ha aiutato tantissimo”.

Sulla partita di campionato contro l’Udinese:

“Le altre squadre contro il Milan fanno le partite della vita, quindi dobbiamo pensare a giocare come facciamo sempre”.