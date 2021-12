Domani il Milan giocherà una sfida molto importante a Udine per tenere la testa del campionato. I rossoneri vogliono riscattarsi dopo l’uscita dalla Champions e punteranno tutto sullo scudetto. Intanto, a Milan TV, sono arrivate le parole di Junior Messias.

Milan, Messias, parole

Sull’eliminazione in Champions: “Sapevamo che con il Liverpool era una partita difficile, abbiamo fatto di tutto per vincere ma purtroppo non è andata bene. Ora dobbiamo guardare avanti, sappiamo di essere una grande squadra e dobbiamo pensare in grande”.

Sull’arrivo al Milan: “Non mi aspettavo l’infortunio, ero già in ritardo di condizione e ho dovuto recuperare presto, ma lo staff mi ha dato una grande mano”.

Sulla partita di domani: “Sappiamo che con l’Udinese sarà una partita difficile perché contro il Milan tutti giocano per fare la partita della vita. Dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto”.