“Nel 2021 mi sono proposto ad un altro club!”: la rivelazione di Ibrahimovic!

Nel suo nuovo libro “Adrenalina“, Zlatan Ibrahimovic ha rivelato di essersi proposto al PSG nel 2021. La sorpresa è che non l’avrebbe fatto come calciatore, bensì come direttore sportivo.

Questo l’estratto:

“Estate 2021. Mi sono offerto al PSG come direttore sportivo. Ho chiamato Nasser e gli ho fatto la proposta: “Se non rinnovo il mio contratto con il Milan, vengo al PSG e ti rimetto in ordine la squadra”. Ha riso, ma non ha detto di no”.