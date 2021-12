Milan alla ricerca di un centrale, occhi puntati sul giocatore del Lille!

Il grave infortunio al ginocchio occorso a Simon Kjaer, costringe il Milan a guardarsi intorno alla ricerca di un centrale. Il difensore danese, uscito in lacrime durante la partita contro il Genoa, difficilmente vedrà il campo prima del termine della stagione.

Milan Botman Lille

Secondo il Corriere della Sera, Maldini e Massara per sostituirlo pensano a Sven Botman. Il giocatore, attualmente in forza al Lille, viene valutato 30 milioni di euro. Il giovane difensore olandese, classe 2000, interessa ai rossoneri sia per questioni anagrafiche che tecniche.

Ovviamente l’obiettivo del Milan è quello di assicurarsi Botman già a gennaio, in maniera tale da riempire il posto lasciato vuoto da Kjaer. Si attendono aggiornamenti ma l’operazione, anche considerando i buoni rapporti tra le due società, si può fare.

Pierfrancesco Vecchiotti