Derby di mercato per il giovane talento: c’è la notizia!

Il Milan guarda al futuro. Si scandaglia il mercato internazionale per regalare a Pioli un attaccante giovane e di qualità da affiancare agli esperti Ibra e Giroud. Da qualche settimana il nome del talento uruguaiano Agustín Álvarez si fa sempre più insistente. Il classe 2001, a 21 anni non ancora compiuti, ha già realizzato 30 gol in 61 partite con la maglia del Peñarol. Ha già all’attivo due convocazioni con la nazionale maggiore con la quale è andato già a segno.

Agustín Álvarez

Il Milan sembra fare sul serio tant’è lo scorso 3 dicembre ha ricevuto in sede i procuratori del ragazzo. Oggi dall’Uruguay rimbalza una notizia che potrebbe complicare un’eventuale trattativa. L’emittente uruguaiana Defensa Central riporta che per Agustín Álvarez ci sarebbe la concorrenza del Real Madrid. Ma non sarebbe l’unico club. Per il talento si profila un insolito derby perchè sul ragazzo è piombata l’Inter.