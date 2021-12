Un problema evidente del Milan sono i troppi infortuni in questa prima parte di stagione. I rossoneri hanno perso diversi punti per strada anche per mancanza di alternative. Inoltre, a gennaio, Kessie e Bennacer partiranno per la Coppa d’Africa.

Maldini e Massara, quindi, non vogliono farsi trovare impreparati e, davanti, dati i troppi problemi sia per Pellegri che per Giroud e Ibra che non sono più ragazzini, vogliono prendere un top. Il nome caldo delle ultime ore, secondo il Corriere di Bergamo, è quello di Luis Muriel.