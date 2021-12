Il Milan deve sostituire l’infortunato Kjaer, sono cinque i nomi nella lista di Maldini: Luiz Felipe, Milenkovic e Caldara, Botman e Christensen.

Secondo il Corriere dello Sport però, il Milan avrebbe già scartato uno di questi nomi, precisamente quello di Caldara.

Milan Caldara

Il giocatore è proprio di proprietà dei rossoneri, che però lo hanno prestato al Venezia fino a giugno ed è li che concluderà la sua stagione.

Il giocatore era uno dei nomi favoriti per sostituire Kjaer. Soprattutto considerando che l’operazione al Milan sarebbe costata zero, ma almeno per ora sembra che la dirigenza di via Aldo Rossi non intenda puntare sul centrale, anche a costo di spendere soldi sul mercato.