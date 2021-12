Castillejo verso la cessione? Un club di Serie A lo segue

Ai microfoni di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha svelato alcuni degli obiettivi di mercato del Genoa. Il nuovo direttore sportivo del Grifone sarebbe interessato anche ad un calciatore del Milan, si tratta infatti di Samuel Castillejo.

Foto Getty: Milan, Castillejo, Genoa

Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2023, la compagine ligure potrebbe affondare il colpo nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Castillejo è considerato tra gli elementi cedibili della rosa di Stefano Pioli. In questa stagione il classe 1995 è sceso in campo solamente in cinque occasioni, nelle quali ha fornito due assist ai propri compagni.

Al Genoa un calciatore della sua esperienza che può vantare oltre 200 presenze tra Serie A e Liga spagnola potrebbe fare molto comodo. Inoltre, anche per lo spagnolo, un trasferimento in maglia rossoblù potrebbe essere un’occasione per mettersi nuovamente in gioco.

Stefano Cori