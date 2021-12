Emergenza a centrocampo: il Milan vuole anticipare il suo arrivo a gennaio!

Il Milan sta faticando nell’ultimo periodo. Infatti, solo grazie al gol di Ibra si è evitata una sconfitta che sarebbe stata molto dolorosa per il prosieguo del campionato. Un problema evidente lo si è visto a centrocampo, dove Bennacer è apparso appannato e Bakayoko poco sveglio e reattivo.

Milan, centrocampo, Adli

Bennacer e Kessie, tra l’altro, giocheranno la Coppa d’Africa, per questo, per Pioli sarà un problema in più. Krunic e Calabria possono essere adattati in quel ruolo ma inevitabilmente servirà qualcosa nel mercato di gennaio.

I rossoneri però, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbero a soluzione in casa. A giugno è stato acquistato Adli, che dovrebbe rimanere in Francia fino a maggio. In caso di necessità, però, il Milan potrebbe anticipare il suo arrivo a San Siro.