Il Milan ha bisogno di un sostituto di Kjaer, dopo l’infortunio capitato al danese, i nomi sono quelli di Botman e Diallo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il fondo Elliot avrebbe dato un segnale d’apertura importante per un investimento in difesa. Ma solo e soltanto se ne varrà davvero la pena, piazzando un altro affare stile Tomori.

Milan Diallo Botman

Per Botman secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a ufficializzare l’offerta: prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno. Il Lille che detiene il cartellino valuta il giocatore intorno ai 30 milioni.

Diallo è il nome nuovo in casa Milan, il PSG valuta il giocatore 20 milioni, il Milan anche in questo caso vorrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto. Con i parigini però non è stato ancora imbastita nessuna trattativa.