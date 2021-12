Infortunio Kjaer, il Milan corre ai ripari: il sostituto potrebbe arrivare dalla Premier

Qualche giorno fa, in occasione del Golden Foot, Paolo Maldini aveva annunciato che non ci sarebbe stato mercato a gennaio. Il brutto infortunio di Kjaer e la prospettiva di dover giocare la restante stagione con Tomori, Romagnoli, Gabbia e “l’adattato” Kalulu al centro della difesa, dovrebbe aver convinto la dirigenza a intervenire sul mercato.

Yerry Mina

Dalla Spagna, il sito AS.com riporta che il Milan per sostituire Kjaer potrebbe pescare in Premier League. Nel mirino il classe ’94 colombiano, Yerry Mina dell’Everton. Il difensore sudamericano, quest’anno poco impiegato in Premier, potrebbe arrivare a Milano sulla base di un prestito.