Milan e Torino pronti a discutere sul suo futuro: i dettagli

Tommaso Pobega torna a San Siro per sfidare l’Inter nell’ultimo match del girone di andata ma il centrocampista potrebbe tornare in futuro in quello stadio con la maglia del Milan.

Il centrocampista, infatti, è di proprietà dei rossoneri e, al termine del prestito secco al Torino, tornerà a Milanello per giocarsi un’altra chance di rimanere a disposizione di Stefano Pioli.

pobega, acmilan, torino

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due club parleranno del calciatore a tempo debito perchè ora il ragazzo è concentrato sulla sua crescita e sul dimostrare di essere un centrocampista all’altezza di un top club.

Prestazione dopo prestazione, condite spesso da qualche gol, ha attirato anche l’attenzione del c.t. della Nazionale Roberto Mancini che lo ha già inserito nel gruppo azzurro con la possibilità di far parte dell’eventuale spedizione mondiale.