Milan femminile, ufficiale il rinforzo in attacco: il comunicato

Il mercato del Milan non si ferma, non solo per i rossoneri di Pioli. Questa volta infatti, ad ufficializzare un nuovo colpo è il Milan Femminile.

La società rossonera ha ufficializzato con un comunicato l’acquisto di Martina Piemonte attaccante della Fiorentina, primo arrivo di questa sessione invernale.

Piemonte Milan Mercato

Il nuovo rinforzo per la squadra di Mister Ganz è stato ufficializzato sul sito dei rossoneri attraverso un comunicato.

“AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice Martina Piemonte. L’attaccante italiana ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2023 e vestirà la maglia numero 18”.