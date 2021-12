Milan, forfait dell’ultim’ora: un titolare tolto dalla lista dei convocati!

Periodo non fortunatissimo per il Milan sul fronte infortuni. Per la partita contro il Napoli, i rossoneri perdono anche Theo Hernandez.

Il terzino francese, reduce tra l’altro anche lui da un periodo non proprio positivo, è stato costretto a lasciare il ritiro a causa di un peggioramento dello stato febbrile. Lo riporta Calciomercato.com.

Pioli lo aveva inserito nella lista dei convocati sperando di averlo a disposizione, almeno in panchina, per un match così importante come quello contro il Napoli. Così non sarà. A sinistra, spazio a Ballo-Tourè.

Pierfrancesco Vecchiotti