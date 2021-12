Il Milan, in occasione di Sant’Ambrogio, ha voluto intervistare l’Amministratore Delegato Ivan Gazidis. Il dirigente rossonero ha espresso tutto il suo amore per la città e per i tifosi. Inoltre ha dato qualche spunto interessante riguardo il nuovo San Siro.

Le parole di Gazidis

“Milano è una città con un cuore forte. La amo. Durante il lockdown ho sentito la forza della città. L’applauso di San Siro è stato emozionante, un momento unico e speciale della mia vita.”

“Capisco i dubbi sullo stadio, ma bisogna avere coraggio per tuffarsi nel futuro, tutti i club che hanno successo hanno uno stadio proprio. Creare nuovi stadi è un passo fondamentale per restare ai vertici del mondo”.

“Siamo in crescita come squadra, siamo all’inizio del percorso. All’interno della società siamo uniti e i giocatori lo percepiscono. Tutto è possibile con l’unità e il lavoro.“

“Pioli ha qualità da allenatore fantastiche, ma a livello personale è incredibile, ho visto subito la possibilità del Milan di tornare al top. La città è simile al club: moderna, inclusiva e con sguardo rivolto al futuro“.