“Milan in crisi nera”: il giornalista non ha dubbi

Fabio Ravezzani, al termine di Milan-Napoli, ha voluto analizzare sul suo profilo Twitter i temi più caldi dello scontro.

Il giornalista si è voluto soffermare in particolare sull’episodio che ha portato il direttore di gara ad annullare il gol del pareggio firmato da Franck Kessié, senza però mettere in secondo piano il periodo buio che sta attraversando la squadra di Pioli. Le sue parole:

Considerare Giroud in fuorigioco attivo è un processo alle intenzioni. Il regolamento non lo prevede. Ingiusto annullare il gol al #Milan. Ma resta il fatto che 8 punti in 7 gare siano segno di una crisi vera. Ora basta con i troppi infortuni. È ora di cambiare qualcosa. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 19, 2021