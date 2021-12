Infortunio Leao: cosa filtra in vista del Napoli

Tuttosport nell’edizione odierna ha parlato dell’infortunio di Leao. Il Milan spera di recuperare il giocatore in vista del big match contro il Napoli, ma a Milanello c’è pessimismo.

Il portoghese è alle prese con una piccola lesione al bicipite femorale della coscia destra, avvenuta durante la sfida contro la Salernitana.

Ieri il giocatore ha proseguito le terapie e anche oggi è atteso dalla stesso programma.

Infortunio Leao

Il Milan spera di effettuare un recupero lampo, per avere l’attaccante a disposizione, almeno per la panchina. Lo staff medico dei rossoneri però è molto pessimista a riguardo di questa ipotesi. il rientro in campo del giocatore potrebbe quindi avvenire per l‘ultima partita del 2021 o slittare addirittura a dopo la sosta.

Una cosa però è certa, il giocatore e i medici, stanno lavorando al meglio delle loro capacità, in una vera e propria corsa contro il tempo, per permettere a Leao di scendere in campo già domenica.