L’infortunio di Rafael Leao è stato un brutto colpo per il Milan. L’attaccante portoghese è stato uno dei migliori in questa prima parte di stagione. Come si vede dagli ultimi risultati dei rossoneri, inoltre, sta mancando alla squadra di Pioli.

Milan, Leao, infortunio

In questi giorni si parlava del suo possibile recupero contro il Napoli ma la Gazzetta dello Sport sembra aver chiarito tutto. Il 17 rossonero salterà molto probabilmente il big match di domenica. Inoltre, la sua presenza non è assicurata neanche nell’infrasettimanale contro l’Empoli.