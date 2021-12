La sfida decisiva di questa sera a Milano vale una stagione per i rossoneri. La squadra di Pioli è obbligata a vincere contro il Liverpool che è già qualificato. Inoltre i Reds dovrebbero fare un ampio turnover. Occhio però alla situazione infortuni in casa Milan.

Milan, Leao, infortunio

Quest’anno i rossoneri non sono fortunati a livello di infortuni. Sono stati tanti, troppi gli stop fino ad ora. Stasera, dunque, non ci saranno Leao, Giroud, Kjaer e Calabria. Per il portoghese, però, arrivano buone notizie. La lieve lesione rimediata dopo la sfida di sabato scorso, lo terrà fuori fino alla sfida con il Napoli, in programma il 19 dicembre.