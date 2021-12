In programma questa sera a San Siro la sfida decisiva per gli uomini di Pioli. Intanto, sul sito ufficiale, il Milan ha diramato la lista dei convocati. Notizia molto importante per i rossoneri: c’è Theo Hernandez, nonostante sia stato in dubbio nelle ultime ore.

La lista dei convocati

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Maldini.