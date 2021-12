Milan-Liverpool: formazioni ufficiali, Pioli stravolge la trequarti!

È tutto per la sfida decisiva per le sorti dei rossoneri in Champions League.

Sta per cominciare Milan-Liverpool: di seguito le scelte di formazione di Pioli, quasi obbligate visti le (solite) numerose assenze.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessié; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

Chance dal primo minuto per Kalulu, che ha riposato sabato contro la Salernitana ed è pronto a sostituire l’infortunato Calabria. Panchina per Bennacer, mentre Junior Messias, l’eroe di Madrid, ha avuto la meglio su Saelemaekers.