La sfida di questa sera non varrà solo gli ottavi per il Milan. Il passaggio del turno, per i rossoneri, significherebbe avere denaro in più da investire sul mercato data la situazione infortuni. Dopo lo stop di Kjaer (stagione finita per lui), il Milan dovrà sondare il mercato dei difensori per non rimanere scoperto dietro.

Come riporta TMW, infatti, il passaggio del turno agli ottavi, garantirebbe ai rossoneri 12,3 milioni di euro. Una somma che potrebbe fare molto comodo nella corsa al difensore, dato che, in caso di qualificazione, il Milan sarà impegnato su tre fronti.