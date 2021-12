Questa sera, a San Siro, il Milan di Stefano Pioli si giocherà un pezzo di stagione. I rossoneri ospiteranno il Liverpool di Klopp, già qualificato. Infatti il tecnico tedesco ha già annunciato che farà turnover. I rossoneri devono vincere e sperare che il Porto non faccia altrettanto.

Intanto, l’ex giocatore rossonero, Alessandro Costacurta ha detto la sua riguardo la sfida di questa sera.

“Può vincere, specie se il Liverpool confermerà un ampio turnover: così diventa una squadra terrestre. Lo stesso servirà una prestazione top da parte del Milan. Gli schiaffoni presi in casa con il Porto sono serviti per capire dove migliorare e subito dopo, a Madrid, sono stati eccellenti: una dimostrazione di superiorità simile era insolita anche per il mio grande Milan.“

“Le idee della società si sono sempre dimostrate giuste, anche quando parevano quasi incomprensibili. Nessuno conosceva Saelemaekers, in pochi avrebbero puntato su Diaz: oggi sono due giocatori di grande livello. Dimostrano di avere un’organizzazione all’avanguardia e di essere un club solido”.