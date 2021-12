Spunta un nome a sorpresa per il sostituto di Kajer: Maldini studia il colpo alla Tomori!

La priorità dei rossoneri nel mercato di gennaio, sarà prendere un difensore a causa dell’infortunio di Simon Kjaer. Il danese ha terminato la sua stagione e tornerà l’anno prossimo, per questo Maldini e Massara sono a lavoro per trovare un difensore da regalare a Pioli.

Il nome degli ultimi giorni, cioè il ritorno di Caldara, non ha trovato conferme nei rossoneri che non prenderanno l’ex centrale dell’Atalanta. Il nome più caldo, infatti, è il centrale del Lille Sven Botman. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già un piano per acquistarlo.

Prestito con diritto di riscatto per 6 mesi come con l’operazione Tomori, in caso di buone prestazioni, verrebbe riscattato.