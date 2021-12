Milan-Napoli è sfida anche sul mercato: nel mirino un difensore

La partita di domenica sera Milan-Napoli è una delle più attese dell’anno. Lo scontro, però, non si gioca solo in campo, ma anche sul calciomercato. Entrambe le società, infatti, hanno un importante defezione in difesa: Koulibaly per i partenopei e Kjaer per i rossoneri.

Per questo motive le rispettive dirigenze si stanno muovendo e avrebbero messo nel mirino lo stesso calciatore. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il centrale del Genk, Lucumi, sarebbe un profilo adatto a soddisfare le esigenze delle due società.

Milan-Napoli, Lucumi, calciomercato

Colombiano, classe ’98 e con un costo relativamente accessibile, il ventitreenne ha messo a referto già 22 presenze quest’anno, con all’attivo anche un gol. Se domenica ci sarà certamente un verdetto dettato dal campo, per quello fronte mercato si dovrà aspettare quantomeno gennaio.