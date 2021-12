Milan-Napoli, Caressa e Zazzaroni sicuri: “Finirà così!”

Milan-Napoli è il big match della diciottesima giornata: non si sono fatti attendere i pronostici di Caressa e Zazzaroni.

La favorita

Milan-Napoli è il big match per antonomasia di questa giornata di Serie A perché vede le prime due squadre che erano imbattute per più della metà del girone d’andata darsi battaglia per provare a non perdere terreno nella lotta scudetto e cercare così di mettere pressione all’Inter.

I rossoneri, arrivano alla sfida con le assenze pesanti di Kjaer, Theo Hernandez, Leao e Rebic, ma con il ritorno a disposizione di Olivier Giroud.

il Napoli d’altro canto dovrà fare a meno di Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne. Si prospetta però una gara pirotecnica nonostante le assenze pesanti di entrambe le squadre.

Su Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, Fabio Caressa (Sky Sport) e Ivan Zazzaroni (Corriere dello Sport) hanno evidenziato come per loro ci sia solo una favorita per stasera e che questa sia il Napoli di Luciano Spalletti.