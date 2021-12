Milan-Napoli, Pioli a sorpresa: partirà dalla panchina!

Possibile sorpresa in Milan-Napoli, come evidenziato dal Corriere dello Sport. Stefano Pioli, infatti, starebbe pensando di lasciare in panchina Brahim Diaz. Il numero 10 rossonero non ha brillato nelle ultime apparizioni e la sua condizione non è delle migliori.

Al suo posto potrebbe giocare Rade Krunic, utilizzato da esterno nelle ultime partite. Con l’ex Empoli trequartista ci sarebbero Messias a destra e Saelemaekers a sinistra. Il ballottaggio, però, tra Diaz e Krunic verrà risolto solo nelle ultime ore. Pochi dubbi, invece, sul resto della formazione: le scelte sono obbligate.