Verso Milan-Napoli, emergenza totale per Spalletti: le ultime

Il Napoli attraverso un comunicato tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report giornaliero sulle condizioni degli infortunati, in vista del big match di San Siro contro il Milan.

Milan Napoli report infortuni

“Lavoro di scarico in palestra per il capitano Lorenzo Insigne, assente Fabian Ruiz a causa di sintomi influenzali. Terapie e lavoro personalizzato per Koulibaly, personalizzato in campo per Osimhen e Lobotka“.

“Zielinski non ha preso parte all’allenamento per un fenomeno di tracheite: si specifica, inoltre, che nella giornata si ieri si è sottoposto a tampone molecolare, con esito negativo. Lavoro di scarico per Mario Rui per affaticamento”.



“Alessandro Zanoli è risultato negativo al Covid-19 e nella seduta di oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo”.