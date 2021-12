Milan Primavera, nuovo contratto per il baby talento

“Primo contratto da professionista per Antonio Gala del Milan Primavera. Il centrocampista, classe 2004, rimarrà in rossonero fino al 2024” – annuncia il Milan.

Ma chi è Antonio Gala? Nato a Napoli, la sua passione sin da piccolo è stata quella di fare il calciatore. Da bambino fece i provini per Inter, Juventus e Fiorentina, ma quando arrivò la chiamata del Milan il ragazzo non ci pensò due volte.



Pioli lo segue come detto oggi da lui stesso in conferenza: “Conosco bene i ragazzi, si allenano con noi. Li usiamo come sparring partner. Li seguiamo con la speranza che possano arrivare in prima squadra”.

Diversi sono i giovani che vengono monitorati, uno su tutti Marco Nasti che presto verrà aggregato alla prima squadra.