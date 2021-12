Il Milan vicinissimo ad un altro rinnovo: il giocatore è pronto a firmare fino al 2026!

Le settimane che verranno saranno bollenti per il Milan. Oltre a pensare agli acquisti, i rossoneri vogliono blindare alcuni big. Per farlo, serve l’accordo per i rinnovi e ce ne sono ancora molti in ballo. Uno su tutti quello di Leao.

Milan, rinnovo, Leao

L’attaccante portoghese ha fatto una prima parte di stagione eccellente, salvo poi infortunarsi. Secondo Il Giornale, però, il rinnovo con il Milan sarebbe molto vicino. L’attaccante andrebbe a guadagnare 4 milioni di euro fino al 2026. Pioli, dunque, verrebbe accontentato.