In casa Milan è uno solo l’obiettivo: recuperare a pieno quanti più giocatori possibili in vista della seconda parte di stagione. Intanto, sul mercato, la dirigenza rossonera si sta muovendo per acquistare il sostituto di Simon Kjaer. Le situazioni rinnovi, però, sono sempre molto calde.

Vista l’ottima stagione disputata finora da Sandro Tonali, secondo quanto riporta Sportitalia, ieri ci sarebbe stato un incontro tra Paolo Maldini e l’agente del Brescia, Giuseppe Riso. Il tema è, inevitabilmente, il rinnovo di contratto a cui potrebbe aggiungersi un adeguamento.