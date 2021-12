Milan, senti l’ex: “Per competere in Europa serve un bomber!”

L’ex difensore del Milan Dario Simic è inervenuto ai microfoni della”Gazzetta dello Sport”, parlando dell’attuale situazione in casa rossonera conseguentemente all’eliminazione da tutte le competizioni europee stagionali: “Anche se contro il Liverpool è arrivata una sconfitta credo che il Milan abbia compiuto grandi miglioramenti in Champions: va infatti considerata la sfortuna avuta in acune partie, mista alla difficile composizione del girone. Da tifoso rossonero posso ritenermi comunque soddisfatto del cammino svolto in europa dalla squadra“.

Simic Milan

L’ex difensore croato ha poi proseguito dicendo: “ Da quando Paolo ha preso in mano le redini dell’area tecnica ha cambiato tanti giocatori, molti dei quai sono già pronti per competere ad alti livelli europei, mentre altri devono crescere e altri ancora, credo almeno 4-5 elementi, dovranno arrivare dal mercato. Uno di questi, dovrà essere un bomber, perchè si sa che in Europa fanno molto la differenza. Con le squadre italiane il gap è gia stato colmato, ma solo così il Milan potrà tornare competitivo anche al di fuori del campionato. Servira certamente del tempo perchè al momento la disponibità economica non è a livello delle altre big europee”.

Di, Attilio Emanuele Esposito.