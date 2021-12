A volte ritornano. Oltre alla bella vittoria di ieri in casa dell’Empoli, ci sarà un ritorno storico all’interno del Milan. Infatti, l’addetto stampa ai tempi della presidenza di Berlusconi, tornerà con i rossoneri a gennaio. Si tratta di Andrea Mc Leod.

Milan, addetto stampa, Berlusconi

Le parole di Mc Leod

“È con vivo rallegramento e soddisfazione personale che informo di aver accettato un nuovo incarico in AC Milan dove, a partire dal 3 gennaio 2022, rientrerò in Comunicazione e nello specifico mi occuperò delle Celebrities/Talents & Influencers Relations. Ritroverò un Milan decisamente proiettato nel futuro e per me è un gradito ritorno a casa, trattandosi della Società in cui sono nato e cresciuto professionalmente, che ha condizionato fortemente la mia vita adulta e le mie successive scelte professionali e che mi ha donato un bagaglio dal valore inestimabile di esperienze, relazioni e rapporti personali. Desidero ringraziare LBA e il suo Presidente Umberto Gandini per la fiducia, tutto il team LBA, Infront e i collaboratori esterni per il prezioso supporto negli ultimi 18 mesi in cui da Responsabile Comunicazione Digital ho avuto l’opportunità di apprendere moltissimo, esplorando il basket in Italia e riconoscendone l’indiscusso valore, il grande potenziale e gli aspetti su cui intervenire.

Rinnovo a LBA i migliori auguri per la positiva realizzazione delle tante attività pensate insieme e per il raggiungimento degli obiettivi volti a valorizzare sempre più il basket italiano.

Milan, le sfide e i progetti sono tanti e non vedo l’ora di iniziare!

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” (cit.)”.