Arriva la bomba dall’Inghilterra: la trattativa è in fase avanzata

La storia tra il Milan e Franck Kessie sembrerebbe giunta al capolinea. Il calciatore non ha ancora trovato l’accordo con il club per il rinnovo del proprio contratto ed ogni giorno che passa diminuiscono le possibilità di una sua permanenza in rossonero.

L’incertezza tra l’ivoriano e la dirigenza milanista regna sovrana e, nel frattempo, altre società si affacciano alla porta del centrocampista.

Foto Getty: Franck Kessie, Tottenham

Secondo quanto riportato da il “Daily Express” tra il giocatore ed il Tottenham di Antonio Conte ci sarebbe una trattativa in fase avanzata. Stando a quanto affermato dal quotidiano britannico il classe 1996 potrebbe trasferirsi agli Spurs il prossimo giugno.

Stefano Cori