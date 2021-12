Intervenuto poco fa a Sky Sport, Antonio Nocerino ha parlato del suo ex compagno Zlatan Ibrahimovic. L’ex Milan e Palermo ha spiegato il motivo per il quale lo svedese è ancora lì a fare la differenza.

“Rispetto agli altri, quello che fa la differenza è la sua testa. Mentalmente Ibra è impressionante, per questo fa ancora la differenza. Per la testa che ha può giocare ancora a lungo. Non si accontenta mai, ogni giorno vuole migliorare”.