Nome nuovo per la difesa: è in uscita dal Barcellona!

Il Milan, come noto, è alla ricerca di un difensore che possa sostituire Simon Kjaer, che resterà fuori per almeno sei.

L’edizione odierna di Tuttosport fa un nome nuovo per la difesa: si tratta di Samuel Umtiti.

Il difensore francese del Barcellona non rientrerebbe più nei piani della società e per questo motivo i dirigenti di Via Aldo Rossi potrebbero farci un pensiero.

Il giocatore gode anche di una importante esperienza europea e anche per questo motivo è nella lista del Milan