Non solo Diallo, piace anche un difensore del West Ham: Maldini ci prova!

Ieri la notizia di un interessamento del Milan per Abdou Diallo del PSG riportato anche da Fabrizio Romano, ma la società continua a monitorare diversi profili per la difesa.

Nelle ultime ore, dalla Francia, gira voce di un interessamento di Maldini e Massara per Issa Diop, giovane difensore centrale francese in forza al West Ham.

Diop, West Ham, Milan

Come riportato da Le Parisien, infatti, il Milan gradirebbe molto il ragazzo anche per la sua duttilità tattica, che gli permette di giocare sia da centrale di difesa che da terzino sinistro.

Tuttavia, il club londinese non vorrebbe privarsi di lui così tanto facilmente, specialmente a stagione in corso, dato che gli Hammers sono in corsa per la vittoria dell’Europa League e avrebbero tutte le chance di giocarsi l’accesso in Champions.