Non solo Inter e Juventus, anche il Milan vuole l’attaccante!

L’ottimo girone d’andata di Gianluca Scamacca ha suscitato l’interesse da parte di diversi club italiani. Sono 6 i gol fatti da lui in 19 gare di Serie A, alcuni di questi da vero bomber, per esempio quello contro il Milan a San Siro.

Proprio il Milan pare essersi inserito nella corsa per l’attaccante neroverde. Secondo quanto scrive La Repubblica, oltre ad Inter e Juventus, i rossoneri vorrebbero fare un tentativo in estate per lui.

La sua valutazione è molto alta: 40 milioni di euro, ma l’attaccante italiano è destinato a partire sicuramente la prossima estate dato anche il colpo Luca Moro del Catania (di proprietà del Padova, ndr) , messo a segno da Carnevali probabilmente per sostituirlo.