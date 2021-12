Nuovo Fair Play Finanziario: cambiano le regole!

Nella giornata odierna il Comitato Esecutivo dell’UEFA si è riunito per discutere sulle nuove strategie atte a garantire una stabilità economica al mondo del calcio del post pandemia. Il confronto ha interessato soprattutto le nuove regole del Fair Play Finanziario. A riportarlo il sito di Calcio e Finanza. Ecco la nota ufficiale dell’UEFA: “Il Comitato Esecutivo UEFA è stato aggiornato sulle regole del fair play finanziario e sulla necessità di rivederle, per affrontare le nuove sfide e aumentare la sostenibilità finanziaria dei club europei pesantemente colpiti dalla pandemia”.

Presidente UEFA, Ceferin

Tra gli argomenti sul tavolo anche la questione riguardante il finanziamento da 7 miliardi di euro accordato dalla UEFA con la banca statunitense Citigroup. Un prestito per venire incontro ai circa 9 miliardi di euro di perdita stimati a causa del Covid. In virtù di questo l’idea è di ripensare unFair-Play finanziario più stringete con l’obiettivo di dare una maggiore stabilità a tutto il calcio europeo. Ecco la seconda parte del comunicato: “È stato proposto un pacchetto di misure per garantire la sostenibilità finanziaria del settore tenendo conto della nuova realtà calcistica. Le consultazioni con tutte le parti interessate sono tuttora in corso”. Si tratta quindi di un Fair-Play finanziario più stringete, il cui obiettivo finale è la stabilità finanziaria dell’intero ecosistema del calcio europeo per club.