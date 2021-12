Obiettivo Milenkovic per gennaio, ma la Fiorentina tentenna: il motivo

Il Milan è alla ricerca un difensore centrale che possa sostituire l’infortunato Simon Kjaer per il resto della stagione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, uno dei nomi in lista è quello di Nikola Milenkovic, ma la Fiorentina resta titubante per l’esisto dell’operazione.

Milenkovic, Getty

Commisso, infatti, non vorrebbe privarsi del nazionale serbo, pilastro della squadra Viola, nel mercato di gennaio. La dirigenza rossonera dovrà essere brava a convincere i toscani se vorrà assicurarsi il giocatore.