Padovan su Milan-Napoli: “Rossoneri messi peggio: vi svelo il motivo””

Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Sky Sport dicendo la sua sul big match di domenica tra Milan e Napoli.

Il giornalista si è soffermato, in particolare, sulla questione infortuni che tiene banco da entrambi i lati. Le sue parole:

kjaer, infortuni, acmilan

“Le assenze del Milan sono più pesanti di quelle del Napoli. I rossoneri non hanno attacco, non ci sono alternative ad Ibrahimovic. Pagano tanto anche l’indisponibilità in difesa con le assenze di Kjaer e Calabria che pesano tanto. Il terzino rossonero non aiuta solo in fase difensiva ma anche in quella offensiva”