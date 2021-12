Pellegri lascia il Milan? Arriva la risposta social!

Pietro Pellegri, tramite il suo profilo Instagram, ha risposto ad un tifoso che aveva riportato la notizia della richiesta da parte del calciatore di lasciare il Milan.

L’attaccante italiano ha prontamente replicato scrivendogli direttamente in privato e comunicandogli di non aver richiesto nulla alla società ribadendo il concetto ripetutamente.

pellegri, acmilan, calciomercato

Il numero 64 rossonero ha poi risposto al messaggio di scusa per la disinformazione scrivendo: “Più che altro passo per quello che non sono”

Il supporter rossonero ha così pubblicato sui suoi social lo screenshot della conversazione rassicurando il popolo rossonero sul futuro del calciatore.