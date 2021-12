Pioli: “Infortuni? Vi svelo la soluzione!”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Liverpool. In particolare il tecnico rossonero ha risposto ad una domanda riguardante la situazione infortuni in casa Milan. Anche Leao e Pellegri, infatti, salteranno il delicato match di domani contro i reds. Queste le parole di Pioli:

“Gli infortuni sono tanti e ci stiamo lavorando. Io e il mio staff stiamo cercando una soluzione perché a lungo andare questa situazione peserà. Sto applicando anche una metodologia diversa con i calciatori: maggior turnover e maggiore attenzione alle condizioni fisiche di ogni singolo calciatore. Dobbiamo stringere i denti. Da gennaio le cose sono certo che cambieranno“