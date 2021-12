Arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria per Stefano Pioli. Le ultime uscite, anche a causa di qualche infortunio, non sono state indimenticabili. Per questo motivo, il recupero di alcuni giocatori potrebbe essere fondamentale per il resto della stagione.

Ci sarà, infatti, contro il Napoli, Olivier Giroud. L’attaccante francese, come riporta Tuttosport, ha recuperato dal problema muscolare e tornerà a disposizione di Pioli. Bisogna capire se il tecnico rossonero lo schiererà dal primo minuto per far rifiatare Ibra.