Pioli: “Non è una partita scudetto! Stasera si vince in un solo modo. Petagna titolare? Non cambia nulla”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Milan-Napoli.

Il mister rossonero parla così del momento dei suoi, sicuramente non all’altezza del ritmo tenuto a inizio campionato:

“Si può dire che è una partita scudetto? Si può dire “partita di alta classifica” sicuramente, ma non valeva lo scudetto un mese fa, non lo vale nemmeno oggi, mancano troppe partite. Cercheremo di farla al meglio.

Cosa si aspetta da Messias? La qualità è la chiave di qualsiasi gara. Stasera bisogna fare le cose giuste al momento giuste e Junior ha le qualità per farlo, per trovare la giocata giusta.

Petagna? Non so perché Spalletti abbia fatto questa scelta ma a noi non cambia. Sappiamo che partita vogliamo fare e teniamo in grande considerazione le qualità dei nostri avversari.“