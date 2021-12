Piove sul bagnato per Pioli: è in dubbio per il Napoli!

A crica 48 ore dal big match tra Milan e Napoli, Stefano Pioli deve fare i conti con un problema dell’ultimo minuto.

Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, Theo Hernandez ha la febbre e non si è allenato in gruppo negli ultimi giorni. L’esterno francese, comunque, è riuscito a svolgere un allenamento individuale in palestra e domani dovrebbe riuscire a far parte del gruppo, ma in ogni caso la sua presenza resta in dubbio.

Theo, Pioli, Napoli

La sua assenza peserebbe molto in ottica partita, con Pioli che si vedrebbe costretto a schierare Ballo–Tourè, che finora non ha garantito molte certezze, o ad adattare uno tra Florenzi e Kalulu sulla corsia di sinistra.