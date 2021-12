Preoccupano le condizioni di Kjaer, il Milan cerca il sostituto in Premier

La precarietà delle condizioni di Simon Kjaer costringono il Milan a correre ai ripari in difesa. Con un Gabbia che, al momento, non dà certezze come titolare, i rossoneri guardano in Premier alla ricerca di un centrale.

Il quotidiano spagnolo AS parla di un interessamento per Yerry Mina, imponente centrale colombiano, attualmente in forza all’Everton. Il giocatore non sarebbe nelle grazie di Rafa Benitez e potrebbe, pertanto, diventare un’occasione di mercato.

Yerry Mina, Kjaer, Milan

L’idea potrebbe essere quella di emulare l’operazione Tomori, prendendo un difensore in prestito con diritto di riscatto. In questo modo, dopo una valutazione di qualche mese, si potrà decidere se acquistare o meno il giocatore.